Prozessauftakt gegen Waffensammler aus Winnert Stand: 01.12.2020 05:00 Uhr Der Angeklagte soll über Jahre eine Vielzahl an Kriegswaffen, Sprengstoff und anderen Waffen besessen, erworben und verkauft haben. Sein Haus wurde 2015 und 2020 durchsucht.

Vor dem Landgericht Flensburg muss sich ab heute ein 41-Jähriger aus dem Dorf Winnert in Nordfriesland verantworten. Dem Waffensammler werden Verstöße unter anderem gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Sprengstoffgesetz zur Last gelegt. Bei einer Durchsuchung 2015 hatten Ermittler im Haus des Familienvaters große Mengen an Kriegswaffen, Munition und Sprengstoff gefunden. Eine Erlaubnis hatte der Mann nicht. Die Anklage hatte sich verzögert, da Sachverständige generell jeden einzelnen Fund waffenrechtlich einordnen müssen, hieß es vom Gericht.

Auch dieses Jahr fanden Ermittler Waffen

Im Februar 2020 wurde erneut eine Durchsuchung bei dem Mann durchgeführt. Erneut wurden Waffen im Privathaus und einer Scheune gefunden - darunter unter anderem TNT-Sprengstoff, Panzerfäuste und Maschinengewehre. Er soll die Waffen nicht nur erworben und besessen, sondern auch mit ihnen gehandelt haben. Die Ermittler entdeckten auch Devotionalien aus dem Nationalsozialismus. Laut Gericht ist von dem Angeklagten aber keine extremistische Gesinnung bekannt. Es muss jetzt geklärt werden, inwieweit der Mann auch mit Waffen gehandelt hat. Für den Prozess gelten hohe Sicherheitsstandards. Mit einem Urteil wird frühestens im Januar 2021 gerechnet.

