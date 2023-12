Prozess um versuchten Totschlag in Breitenfelde startet Stand: 14.12.2023 08:40 Uhr Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, seine Ex-Frau und deren neuen Lebensgefährten mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben.

Vor dem Lübecker Landgericht muss sich von heute an ein 52-Jähriger wegen zweifachen versuchten Totschlags verantworten. Der Mann soll am 20. Juni dieses Jahres in Breitenfelde im Kreis Herzogtum Lauenburg zunächst den Partner seiner Ex-Frau auf einem öffentlichen Parkplatz mit einem Messer angegriffen haben. Dieser konnte sich jedoch in eine Tankstelle retten. Dann soll der 52-Jährige seine Ex-Frau attackiert haben. Mehrere Passanten konnten den mutmaßlichen Täter überwältigen.

Sohn sieht Tat mit an

Die 37-Jährige und ihr Freund mussten notoperiert werden. Der damals sieben Jahre alte gemeinsame Sohn des 52-Jährigen und seiner Ex-Frau hatte die Tat mitansehen müssen. Der Angriff habe sich bei einem Treffen zur Übergabe des Kindes ereignet, hatte die Polizei damals mitgeteilt. Der Angeklagte sitzt seit Juni in U-Haft.

