Prozess um Panzer im Keller: Bewährungsstrafe für Sammler Stand: 03.08.2021 13:22 Uhr Das Landgericht Kiel hat einen 84-Jährigen wegen unerlaubten Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoff zu 14 Monaten auf Bewährung verurteilt. 2015 hatten Ermittler unter anderem einen Panzer entdeckt.

Es ging um einen Panzer, einen Torpedo, eine Flugabwehrkanone, sowie einen Granatwerfer, Pistolen, Gewehre und Munition. All das wurde 2015 aus einem Keller des Mannes in Heikendorf im Kreis Plön geborgen. Die Ermittler hatten damals dafür extra Hilfe der Bundeswehr angefordert.

Sammler muss Flak und Panzer verkaufen

Vier Monate der Bewährungsstrafe gelten wegen rechtswidriger Verfahrensdauer als verbüßt. Außerdem muss der 84 Jahre alte Mann 250.000 Euro zahlen sowie den bei ihm im Sommer 2015 sichergestellten Panzer vom Typ "Panther" und eine Flugabwehrkanone vom Kaliber 8,8 Zentimeter binnen zwei Jahren an ein geeignetes Museum beziehungsweise Sammler verkaufen.

Museum aus den USA hat Interesse am Panzer

Zuvor hatten Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Dienstag eine entsprechende Verständigung getroffen. Dazu gehörte auch das vom Anwalt des Mannes verlesene Geständnis. Ein Museum in Seattle (USA) hat laut Verteidigung Interesse an dem Panzer. Die Flak will danach ein Sammler aus Nordrhein-Westfalen übernehmen.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.08.2021 | 14:00 Uhr