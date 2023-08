Prozess in Flensburg: Vollzugsbeamtin von Häftling verletzt Stand: 24.08.2023 07:53 Uhr Vor dem Landgericht Flensburg beginnt heute ein Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Nötigung an einer Justizvollzugsbeamtin. Angeklagt ist ein 20-jähriger Häftling.

Der 20-jährige Angeklagte soll im Februar bei einem gescheiterten Fluchtversuch aus der Jugendanstalt Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) eine Gefängnismitarbeiterin schwer verletzt haben. Ihm werden unter anderem Freiheitsberaubung und schwere Körperverletzung vorgeworfen. Er soll die Vollzugsbeamtin unter einem Vorwand in seine Zelle gerufen haben. Dort soll er sie mit einer selbst gebauten Waffe bedroht und ihr Notrufgerät entwendet haben.

Beamtin erlitt schwere Verletzungen

Der Angeklagte soll ihr in seiner Zelle Haare ausgerissen und sie ins Gesicht geschlagen haben. Nachdem er sie zu Fall gebracht hatte, soll er ihr Fußtritte und Faustschläge versetzt und sich die Schlüssel der Beamtin beschafft haben. Als die Zeugin um Hilfe rief, soll er ihr mit der Hand, in der er die Schlüssel hielt, ins Gesicht geschlagen haben, so die Anklage. Die Vollzugsbeamtin habe sich durch die Tat eine Nasenbeinfraktur, Hämatome und eine Schürfwunde am Kopf sowie eine Handgelenksprellung und weitere Hämatome am ganzen Körper zugezogen, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Weitere Häftlinge wurden offenbar bedroht

Als zwei weitere Häftlinge auftauchten, soll der Angeklagte die Beamtin an den Haaren haltend hinter sich hergeschleift und gedroht haben, sie zu töten, wenn die beiden um Hilfe rufen. So soll er es geschafft haben, die Mitgefangenen zusammen mit der Zeugin in einem Duschraum einzuschließen. Der Angeklagte sitzt derzeit in der Jugendanstalt Schleswig eine gut zweijährige Haftstrafe wegen Raubes in Tateinheit mit Körperverletzung ab.

Die Vollzugsbeamtin hat sich dem Verfahren als Nebenklägerin angeschlossen. Für den Prozess sind nach dem Auftakt drei weitere Verhandlungstage angesetzt.

