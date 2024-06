Prozess gegen mutmaßliche Jugendbande aus Heide gestartet Stand: 04.06.2024 13:14 Uhr Vor dem Amtsgericht Meldorf hat heute der Prozess gegen eine Jugendgang aus Heide begonnen. Sie soll laut Staatsanwaltschaft seit Januar mehrere Raubüberfälle auf andere Jugendliche am Heider Bahnhof begangen und ihre Opfer dabei teilweise schwer verletzt haben.

Angeklagt sind vier Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren, darunter ein Mädchen und ein junger Mann über 18 Jahre. Zur Heider Jugendgang gehören laut Polizei auch einige Jugendliche aus Nordfriesland. Heute begann in Meldorf (Kreis Dithmarschen) die Gerichtsverhandlung. Die Staatsanwaltschaft wirft den Jugendlichen gefährliche Körperverletzung, schweren Raub und schwere räuberische Erpressung in mehreren Fällen vor. Die Überfälle am Heider Bahnhof hatten Anfang des Jahres bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt

Weil vier der fünf Beschuldigten des heutigen Gerichtsverfahrens noch unter 18 Jahre alt sind, müsse man das Jugendstrafrecht anwenden und werde keine weiteren Einzelheiten bekanntgeben, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Peter Müller-Rakow. Auch ist nicht bekannt, um wie viele Delikte es bei dem Prozess genau geht. Die Öffentlichkeit wurde zu Prozessbeginn und für den Rest der Hauptverhandlung ausgeschlossen. Dies geschehe zum Schutz der Angeklagten, da vier der fünf Angeklagten minderjährig seien, begründete der Richter seine Entscheidung. Kurz vorher wurden die fünf Angeklagten bewacht von acht Sicherheitsleuten in den Gerichtssaal geführt.

Heides Bürgermeister Schmidt-Gutzat spricht von Signalwirkung

Die Taten sollen die Mitglieder der Gruppe in unterschiedlicher Zusammensetzung verübt haben. Im März hatte die Staatsanwaltschaft erste Ermittlungsverfahren eingeleitet, die vier Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren kamen in Untersuchungshaft. Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) begrüßte im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein den Beginn der Gerichtsbehandlung, besonders das "beschleunigte Verfahren". Damit könne man eine Signalwirkung bei den Jugendlichen erzielen. Am Heider Bahnhof sei es seit einigen Wochen deutlich ruhiger geworden, auch wegen der regelmäßigen Kontrollen von Polizei und Bundespolizei, wie Schmidt-Gutzat sagte.

Für die Verhandlung vor dem Amtsgericht Meldorf sind mehrere Verhandlungstermine bis Juli angesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.06.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Kreis Dithmarschen