Prozess gegen Ex-Polizeigewerkschafter: Plädoyers erwartet Stand: 14.10.2022 05:00 Uhr Im Prozess gegen den ehemaligen Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen vor dem Lübecker Landgericht werden heute die Plädoyers erwartet. Ihm wird vorgeworfen, Polizeiinterna an einen Journalisten weitergegeben zu haben.

Nommensen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, habe gegen seine Verschwiegenheitspflicht verstoßen - als Polizeibeamter, als Gewerkschafter und als Mitglied des Hauptpersonalrats der Landespolizei. Konkret ging es um Einsatzdetails, Fotos, vertrauliche Dokumente oder Auszüge aus polizeilichen Datenbanken. Der "Fall Nommensen" war im Sommer 2019 ins Rollen gekommen. Damals waren interne Informationen zu einem Einsatz während der Geiselnahme in der Lübecker JVA an die Öffentlichkeit gelangt.

Der Erste Kriminalhauptkommissar hatte am jüngsten Prozesstag gesagt, dass zu diesen Informationen auch die Zahl der eingesetzten Beamten gehört habe, die in dem Protokoll falsch angegeben worden sei. Durch diesen Fehler seien die Ermittlungen gegen Nommensen ins Rollen gekommen, so der 56 Jahre alte Zeuge. Der Erste Kriminalhauptkommissar ist beim Landeskriminalamt für interne Ermittlungen innerhalb der Polizei zuständig. Auch auf andere an die Presse gelangten Daten hatte nach Aussage des Zeugen nur eine kleine Zahl von Mitarbeitenden Zugriff.

Nommensen: "Ich wollte Missstände in der Polizeiführung öffentlich machen"

Die Kieler Staatsanwaltschaft wirft Nommensen vor, in 16 Fällen Dienstgeheimnisse an einen Polizeireporter durchgestochen zu haben. Darunter sollen auch Informationen zu Ermittlungen gegen Polizeischüler der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung (PDAFP) in Eutin gewesen sein. Nommensen, der derzeit vom Dienst suspendiert ist, hatte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bereits Ende Juni vor Gericht gestanden. "Ich wollte Missstände in der Polizeiführung öffentlich machen", hatte der ehemalige Polizeigewerkschafter damals ausgesagt. Dennoch sei es aus heutiger Sicht falsch gewesen, vertrauliche Informationen an den Polizeireporter weiterzugeben.

