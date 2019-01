Sendedatum: 25.01.2019 07:00 Uhr

Prozess: Urteil nach Unfall mit drei Toten erwartet

Im Prozess um einen Verkehrsunfall mit drei Toten wird das Amtsgericht Ahrensburg heute vermutlich sein Urteil verkünden. Auf der Anklagebank sitzt ein 25-jähriger Hamburger. Er soll in betrunkenem Zustand auf der A1 einen Unfall verschuldet haben, bei dem drei Männer aus Wismar in Mecklenburg-Vorpommern starben. Der Angeklagte hat im Prozess bisher geschwiegen. Ihm wird vorgeworfen, die drei Männer fahrlässig getötet zu haben. Es drohen bis zu vier Jahre Haft.

Zwei Gutachter sollen sprechen

Der Angeklagte war laut Staatsanwaltschaft im Januar vergangenen Jahres mit 1,7 Promille auf der A1 in Richtung Lübeck unterwegs. In Höhe der Gemeinde Lasbek im Kreis Stormarn soll er mit seinem Wagen ein Auto gerammt haben, das sich daraufhin überschlug. Anschließend krachten zwei weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle. Zwei 40-Jährige und ein 28-Jähriger kamen ums Leben.

Im Prozess sollen heute zunächst ein Gerichtsmediziner und ein technischer Sachverständiger aussagen. Anschließend sind die Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Nebenklägern und Verteidigung geplant. Schließlich soll der Richter das Urteil verkünden.

Prozess um fahrlässige Tötung in Ahrensburg NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 25.01.2019 07:00 Uhr Autor/in: Kevin Bieler Bei einem Unfall auf der A1 im vergangen Januar kamen drei Menschen ums Leben. Nun soll am Amtsgericht Ahrensburg vermutlich das Urteil gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher fallen.







Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.01.2019 | 07:00 Uhr