Stand: 08.01.2020 11:28 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Prozess: Tödlicher Badeunfall eines Sechsjährigen

Ein sechsjähriger Junge stirbt nach einem Badeunfall im Juni 2016 in einem Freibad in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg). Nun müssen sich fünf Angeklagte vor dem Amtsgericht Neumünster verantworten. Die Staatsanwaltschaft Kiel wirft ihnen fahrlässige Tötung vor. Der Prozess startete heute Vormittag.

Tödlicher Badeunfall Bad Bramstedt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 08.01.2020 09:00 Uhr Autor/in: Christian Nagel 2016 ertrank ein Kind im Freibad Bad Bramstedt. Drei Betreuerinnen und zwei Bademeister stehen jetzt in Neumünster vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Kiel wirft ihnen fahrlässige Tötung vor.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Urteil noch in diesem Monat erwartet

Der Sechsjährige gehörte zu einer Gruppe von 15 Kindern, die von drei Betreuerinnen begleitet wurde. Sie und zwei Bademeister stehen von heute an vor Gericht. Alle fünf haben ihre Aufsichtspflicht verletzt, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Laut Anklage hatte sich der sechsjährige Junge unbemerkt von der Gruppe entfernt und war Richtung Schwimmbecken gelaufen. Wenig später wurde er von zwei Jugendlichen leblos im Wasser entdeckt. Er konnte zwar reanimiert werden, starb aber einen Tag später in einer Hamburger Klinik. Ein Urteil will das Gericht noch in diesem Monat sprechen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.01.2020 | 09:00 Uhr