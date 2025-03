Stand: 28.03.2025 08:04 Uhr Protest in Lübeck gegen Rodung für Stromtrasse im Stadtwald

In Lübeck hat am Donnerstag eine kleinere Gruppe Demonstranten gegen die geplante Streckenführung der Ostküstenleitung protestiert. Sie versammelten sich vor den Media Docks, wo Vertreter von Tennet, Umweltministerium und der Stadt über das Projekt berieten. Hintergrund ist eine eine 380-kV-Leitung, die Stromnetzbetreiber vom Umspannwerk Lübeck-West bis nach Sahms im Kreis Herzogtum Lauenburg bauen will. Die Demonstranten forderten die Prüfung alternativer Routen, denn nach aktueller Planung müssten zehn Hektar Wald im Lübecker Moorgarten gerodet werden. Ob die Stromtrasse tatsächlich durch den Stadtwald verlaufen wird, entscheidet sich allerdings erst im Planfeststellungsverfahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck