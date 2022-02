Propsteialtenheim in Bad Segeberg: 100 Menschen demonstrieren gegen Schließung Stand: 05.02.2022 15:09 Uhr Wegen zu hoher Sanierungskosten soll das Propsteialtenheim in Bad Segeberg schließen. Dagegen gibt es nun Proteste.

Rund 100 Menschen haben am Sonnabend gegen die Schließung des Propsteialtenheim in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) demonstriert, darunter vor allem Angehörige von Bewohnern der Einrichtung. Auf dem Kirchplatz der Stadt machten sie auf die Situation der rund 80 Senioren aufmerksam.

Renovierung: 7,5 Millionen Euro

Sie müssen spätestens im Sommer umziehen. Dem Betreiber zufolge ist das Gebäude stark sanierungsbedürftig. Die Renovierung würde nach Angaben des Kirchenkreises rund 7,5 Millionen Euro kosten. "Wir haben über viele Jahre hier intensiv investiert und haben auch viel eigenes Geld in das Haus gesteckt. Es ist einfach nicht möglich gewesen, das Geld zu erwirtschaften, um dieses Haus nachhaltig zu sanieren und zu modernisieren", hatte Propst Daniel Havemann kürzlich erklärt. Die Suche nach einem neuen Träger für das Heim sei erfolglos verlaufen, so Havemann. Die Folge: Am 30. Juni 2022 schließt die Einrichtung.

Kirchenkreis will bei Heimsuche helfen

Der Kirchenkreis hatte zugesagt, allen Bewohnern bei der Suche nach einem neuen Heimplatz zu helfen. Den Angaben zufolge wird im Sommer ein neues Heim in Trappenkamp eröffnen. "Wir können garantieren, dass jeder Heimbewohnerin und jedem Heimbewohner ein Platz angeboten wird", hatte Havemann im Januar gesagt.

