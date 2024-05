Stand: 14.05.2024 15:29 Uhr Projensdorfer Tunnel teilweise gesperrt

Der Projensdorfer Tunnel ist im Verlauf der Bundesstraße 503 am Mittwoch zwischen 8 und 16 Uhr in Richtung Kiel-Zentrum nur einspurig befahrbei. Grund dafür sind laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr geplante Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten am Tunnel. Am Donnerstag wird dann im selben Zeitraum die Fahrtrichtung Kiel-Holtenau nur einspurig frei sein.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.05.2024 | 16:30 Uhr