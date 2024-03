Stand: 04.03.2024 15:40 Uhr Projekt in Lübeck: Alter von historischen Holzbalken bestimmen

Wie kann das Alter von historischem Holz bestimmt werden und was sagt das über vergangene Klimaverhältnisse aus? Damit befasst sich die sogenannte Dendrochronologie. Die Stadt Lübeck ruft nun unter Federführung des Bereichs Archäologie und Denkmalpflege in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule der Hansestadt ein Projekt ins Leben. Damit sollen beispielsweise die alten Dachstühle und die Balken der historischen Häuser der Hansestadt für denkmalpflegerische Bewertungen untersucht und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Das Projekt sei ein bedeutender Schritt für den Erhalt des kulturellen Erbes, so Kultursenatorin Monika Frank.

