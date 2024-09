Stand: 11.09.2024 09:35 Uhr Projekt "13 Wochen": Gedenken an KZ-Opfer in Husum-Schwesing

Zur Erinnerung an die Opfer der Konzentrationslager Husum-Schwesing und Ladelund (Kreis Nordfriesland) hat der Freundeskreis der KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing das Projekt "13 Wochen" ins Leben gerufen. "Wir erinnern an die Ereignisse vor 80 Jahren, indem wir den Weg der Häftlinge gehen - also von dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers nach Husum durch die Stadt hindurch", sagt Friedemann Magaard, Organisator und Pastor der Kirchengemeinde Husum.

Mehr als 300 Todesopfer bei "Friesenwall"-Bau

Vor 80 Jahren mussten 2.500 Häftlinge unter katastrophalen Bedingungen von September bis Dezember 1944 den Verteidigungsgraben "Friesenwall" bauen. In diesen 13 Wochen starben insgesamt mehr als 300 Inhaftierte. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird das Projekt am 13. September eröffnen. Ab dem 29. September beginnen die Läufe jeweils um 10.30 Uhr.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland NS-Zeit