Stand: 21.03.2024 12:20 Uhr Prof. Dr. Eberhard Dall'Asta gestorben

Der frühere schleswig-holsteinische CDU-Politiker Prof. Eberhard Dall'Asta ist tot. Er wurde 84 Jahre alt. Dall'Asta war einer der Mitbegründer der Arbeitnehmerorganisation der Union im Land (CDA). Von 1991 bis 1997 war er stellvertretender CDU-Landesvorsitzender, von 1981 bis 2000 langjähriger Landtagsabgeordneter und von 1987 bis 2000 erster Vizepräsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages. Das Parlament gedachte Dall'Asta, der lange auch an der Kieler Christian-Albrechts-Universität lehrte, am Donnerstag in einer Schweigeminute.

Archiv 4 Min Nachrichten 14:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.03.2024 | 13:00 Uhr