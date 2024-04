Stand: 04.04.2024 14:15 Uhr Probleme mit EC-Kartenzahlung in SH und Hamburg

In ganz Deutschland hat es am Donnerstag Störungen beim Bezahlen mit der EC-Karte gegeben. Auch in Schleswig-Holstein und Hamburg waren mehrere Banken betroffen, unter anderem die Sparkasse, die Commerzbank und die Volks- und Raiffeisenbanken. Bei den Störungsstellen gab es viele Anrufe deswegen. Kreditkarten dagegen funktionierten, berichteten viele Kunden. Inzwischen sei die Störung laut Sparkassenverband behoben. Zur Ursache machte der Verband keine Angaben.

Archiv 4 Min Nachrichten 15:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.04.2024 | 15:00 Uhr