Stand: 16.05.2025 06:46 Uhr Priwall: Brand in den Dünen schnell gelöscht

Auf dem Priwall in Travemünde hat es in den Dünen gebrannt. Nach Angaben der Leitstelle hatten Anwohnerinnen und Anwohner am Freitagmorgen (16.5.) gegen 4.30 Uhr Rauch in den Dünen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Rund 20 Quadratmeter Dünengras standen dort in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen, heißt es von der Leitstelle. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Feuerwehr