Prien: Zu früh, um Prüfungen an Schulen abzusagen

Stand: 14.01.2021 20:09 Uhr

Im Bildungsausschuss des Landtages ging es am Donnerstag um den weiteren Umgang mit Prüfungen an den Schulen in der Corona-Zeit. Bildungsministerin Prien kritisierte Hamburg dafür, mit der Absage von Prüfungen vorgeprescht zu sein.