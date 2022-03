Prien: Ukrainische Kinder schnell in Schulen integrieren Stand: 10.03.2022 10:49 Uhr In Lübeck beginnt heute die zweitägige Kultusministerkonferenz von Bund und Ländern. Bei der Konferenz wird es auch um die Folgen der russischen Invasion in die Ukraine gehen.

Die Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder wollen mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) darüber beraten, wie die geflüchteten ukrainischen Schulkinder in Deutschland so schnell wie möglich am Unterricht teilnehmen können. "Es ist unsere moralische Verpflichtung, ihnen nicht nur ein Dach über dem Kopf und ein warmes Essen, sondern vor allem auch den Kontakt mit anderen Kindern so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen", sagte die Vorsitzende der Kultusminister-Konferenz, Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU), im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.

AUDIO: Kultusministerkonferenz berät über Ukraine-Krise (1 Min) Kultusministerkonferenz berät über Ukraine-Krise (1 Min)

Gespräch mit ukrainischer Generalkonsulin

Vor der Konferenz wollen die Teilnehmenden die Situation in einem Gespräch mit der ukrainischen Generalkonsulin Iryna Tybinka erörtern. Prien geht davon aus, dass "viele Hunderttausend Kinder" in Deutschland Zuflucht suchen werden. Zudem soll Möglichkeiten geprüft werden, wie ukrainische Erzieherinnen und Lehrkräfte "möglichst unkomplziiert in unser System integriert werden können".

Auch die Folgen der Corona-Pandemie wird die Runde beschäftigen. Dabei soll es unter anderem um die psycho-sozialen Folgen gehen, die Kinder und Jugendliche besonders stark träfen, so Prien: "Hier braucht es zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen. Darüber werden wir länderübergreifend, aber auch mit der Bundesministerin sprechen".

Prien will an Masken zunächst festhalten

Außerdem hat sich Prien im Vorfeld der Konferenz im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF gegen ein schnellen Wegfall der Maskenpflicht ausgesprochen: "Hier ist die Gesetzeslage bisher unklar. Der Bund hat hier noch keine abschließende Entscheidung getroffen. Darauf warten wir dringlich."

Lehrkräftenachwuchs im Blick

Des Weiteren steht laut Prien der Lehrkräftebedarf in den kommenden Jahren auf der Tagesordnung. Wie können es die Länder gemeinsam schaffen, dass es trotz des demografischen Wandels zukünftig genug Lehrkräfte-Nachwuchs gibt.

