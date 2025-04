Stand: 10.04.2025 17:11 Uhr Premiere: Badminton-Meisterschaften zum ersten Mal in Niebüll

Niebüll (Kreis Nordfriesland) ist ab Freitag (11.4.) zum ersten Mal Gastgeber bei den Norddeutschen Meisterschaften im Badminton. Im Schulzentrum treten ab dem Vormittag die Altersklassen 35 bis 80 gegeneinander an. "Es werden Sportler da sein, die Europameister, Weltmeister, deutsche Meister, Landesmeister sind. Aus dem Grund wird man sehr hochwertige Spiele erleben können, gerade in der Altersklassen 35 und 40", sagt Mitorganisator René Petche.

Einzel, Doppel und Mixed bis Sonntag in Niebüll

Rund 320 Sportlerinnen und Sportler nehmen an den Meisterschaften in Niebüll teil. Gespielt wird am Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils von 9.30 bis etwa 20 Uhr. Am Freitag stehen die Einzel auf dem Programm, Sonnabend die Doppel und am Sonntag das Mixed-Turnier. Ziel für die Teilnehmenden ist die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften im Badminton, die in Solingen (Nordrhein-Westfalen) stattfinden werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland