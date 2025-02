Stand: 12.02.2025 09:41 Uhr Preis für Schulen, die besonders oft im Theater waren

Die Grundschule Hohenlockstedt, die Gemeinschaftsschule am Lehmwohld und die Kaiser-Karl-Schule in Itzehoe bekommen den Schulpreis des Vereins der Freunde des Theaters Itzehoe (Kreis Steinburg). Der Preis wird laut einer Mitteilung jährlich an eine Grundschule, Gesamtschule und ein Gymnasium vergeben. Es gewinnt, wer das Theater mit den meisten Schülerinnen und Schülern besucht hat. Der Preis ist ein Klassensatz Theaterkarten. |

