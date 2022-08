Preetz: Klinik schließt Kreißsaal, Geburten abgesagt Stand: 22.08.2022 14:14 Uhr In der Klinik in Preetz (Kreis Plön) können wegen Personalmangel derzeit keine Geburten stattfinden. Werdende Eltern müssen auf andere Krankenhäuser ausweichen.

Die Klinik in Preetz hat ihre Geburtsstation abgemeldet. Das bestätigte Geschäftsführer Alexander Gross im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. Als Gründe nennt er Ausfälle wegen Krankheit, aber auch den generellen Personalmangel. Die Klinik arbeite zwar fieberhaft an einer Lösung, doch zunächst wurden alle angemeldeten Geburtstermine abgesagt. Wann in Preetz wieder Kinder auf die Welt gebracht werden können, ist laut dem Klinik-Chef derzeit unklar.

Für die Entbindung nach Kiel, Neumünster oder Eutin

Für werdende Eltern im Kreis Plön bedeutet die Schließung, dass sie in den kommenden Wochen längere Wege in Kauf nehmen müssen. Denn für die Entbindung müssen sie nun auf andere Kliniken ausweichen. Mögliche Alternativen sind zum Beispiel die Geburtsstationen in Kiel, Neumünster oder Eutin. Bisher wurden in Preetz nach Aussage der Klinik zwischen 350 und 400 Kinder pro Jahr entbunden.

