Preetz: 15-Jähriger verletzt 17-Jährigen lebensgefährlich Stand: 22.07.2021 13:50 Uhr Nach einer lebensgefährlichen Messerstecherei unter Jugendlichen in Preetz im Kreis Plön sucht die Polizei Zeugen.

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher hat einen 17 Jahre alten Jugendlichen am Mittwochabend im Bereich des Preetzer Bahnhofs lebensgefährlich mit einem Messer am Hals verletzt, wie die Staatsanwaltschaft Kiel und die Polizeidirektion Kiel mitteilten. Zwei 15 Jahre alte Jugendliche waren demnach gegen 21 Uhr mit einem 17-Jährigen in Streit geraten, "in dessen Verlauf einer der 15-Jährigen ein Messer zog und mehrfach auf den Oberkörper des 17-Jährigen einstach", so die Behörden in ihrer Mitteilung. Der 17-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen an Arm, Brust und Hals in ein Krankenhaus.

AUDIO: Messerangriff am Preetzer Bahnhof (1 Min) Messerangriff am Preetzer Bahnhof (1 Min)

Polizei nimmt Verdächtige fest

Die beiden Jugendlichen flohen. Polizisten konnten aber die beiden kurz darauf in deren Wohnungen festnehmen. Der Hauptverdächtige kam in Polizeigewahrsam. Im Laufe des heutigen Tages wird er dem Jugendrichter beim Amtsgericht in Plön vorgeführt, der über einen Haftbefehl entscheidet. Der zweite Tatverdächtige durfte das Polizeirevier verlassen. Beide Jugendliche waren der Polizei bereits bekannt.

Nach jetzigem Ermittlungsstand kannten sich der 17-Jährige und die beiden 15-Jährigen zuvor nicht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Plön unter der (045 22) 500 52 01 entgegen.

