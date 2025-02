Stand: 21.02.2025 11:23 Uhr Präventivhaft für Gefährder in Schleswig-Holstein soll kommen

Die Landesregierung Schleswig-Holsteins möchte konsequenter gegen die steigende Zahl von Messerangriffen vorgehen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kündigte an, die Befugnisse der Polizei auszuweiten. So soll eine konkrete Gefahr für einen Angriff als Grund für Präventivgewahrsam künftig ausreichen. Bisher verlangt das Gesetz, dass der Angriff unmittelbar bevorsteht. Dadurch bekommt die Polizei laut Landesregierung die Möglichkeit, beispielsweise Gefährder aus dem terroristischen Spektrum früher in Haft zu nehmen. Außerdem soll die elektronische Fußfessel nicht mehr nur bei terroristischen Gefährdern, sondern auch zur Verhinderung von Gewalt- und Tötungsdelikten eingesetzt werden. Dafür wird das Landesverwaltungsgesetz überarbeitet. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll in Kürze ins Kabinett eingebracht werden.

