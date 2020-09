Stand: 18.09.2020 08:24 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Post-Warnstreik in SH: Briefe bleiben zum Teil liegen

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Deutschen Post AG in Schleswig-Holstein zu gezielten Warnstreiks aufgerufen. Seit 8 Uhr heute Morgen sollen die Mitarbeiter ihre Arbeit niederlegen. Unter anderem werden in Teilen von Ratzeburg, Mölln, Lübeck, Kappeln, Kiel, Schleswig, Tornesch, Flensburg, Neumünster, Norderstedt und Geesthacht laut ver.di bis zu 560.000 Briefe nicht bearbeitet und bis zu 80.000 Pakete nicht ausgeliefert. "Es gibt eine klare Forderung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Verhandelt wird am Verhandlungstisch und nicht mit einseitig verfassten Diktat, wie es sich die Post AG wünscht", sagte ver.di-Fachbereichsleiter Postdienste Nord, Lars-Uwe Rieck. Der Streik wird morgen fortgesetzt. Auch Mecklenburg-Vorpommern ist betroffen.

Dritte Verhandlungsrunde in Kassel

Außerdem fordert die Gewerkschaft monatlich 90 Euro mehr für Auszubildende und Dual-Studierende. Am 21. und 22. September findet die dritte Verhandlungsrunde in Kassel statt. Das erklärte Ziel von ver.di ist "ein ordentliches Lohnplus" für die bundesweit etwa 140.000 Beschäftigten der Deutsche Post AG. Die Warnstreiks der letzten Tage seien nur ein kleiner Vorgeschmack gewesen, "wie entschlossen die Beschäftigten sind, ihren berechtigten Anspruch am Unternehmenserfolg einzufordern", sagte Rieck.

AUDIO: Viele Briefkästen in SH bleiben leer (1 Min)

