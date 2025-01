Post-Covid und ME/CFS: Anhörung nimmt Betroffene in Fokus Stand: 16.01.2025 12:08 Uhr Fünf Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie befasst sich der Landtag erneut mit den Langzeitfolgen. Im Sozialausschuss in Kiel berichten unter anderem Mediziner über die aktuelle Situation von Menschen, die an Post Covid und der sogenannten ME/CFS Erkrankung leiden.

von Anna Grusnick

Husten, Verlust des Geruchssinns, langanhaltende Erschöpfung, Herzrasen, Schwindel oder Muskel- und Gelenkschmerzen - die Symptome sind bei den Patienten sehr unterschiedlich. Professor Dr. Jan Heyckendorf von der Post-Covid Ambulanz am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) sagt, es sei sehr schwer, den Patienten gerecht zu werden, und es dauere zum Teil mehrere Stunden, um überhaupt zu verstehen, was das Problem ist.

Etwa 30 bis 35 Menschen stellen sich pro Woche in der Long-Covid-Tagesklinik am UKSH vor. "Das ist eine Vollauslastung, etwa 500 Menschen warten auf der Warteliste", so Heykendorf.

Mehrere Tausend Menschen im Land betroffen

Wie viele Menschen in Schleswig-Holstein tatsächlich an Post Covid oder ME/CFS leiden, ist unklar. Die Mediziner sprechen von mehreren Tausend. Unter ihnen auch viele junge Menschen. Konkrete Zahlen gibt es nicht.

Professor Dr. Stefan Schreiber, Leiter der Klinik für Innere Medizin am UKSH in Kiel ergänzt, es gebe drei Gruppen, in die die Patienten eingeteilt werden. Die erste Gruppe umfasse Menschen, die leicht erkrankt sind, die zweite Gruppe, Menschen, die ganz klar schwer krank sind und bei denen die Erkrankung auch mit Covid in Zusammenhang steht. Und dann gebe es die dritte Gruppe - Patienten, bei denen die Ursache nicht mit einer Corona-Infektion in Zusammenhang steht. Da gelte es zu sortieren, damit die Patienten auch die Behandlung bekommen, die sie benötigen.

"One size fits all" funktioniert bei Therapien nicht

Professor Dr. Jan Heykendorf betont im Sozialausschuss, bei SarsCov2 und den Folgeerkrankungen sei man ganz am Anfang. Es sei eine große Herausforderung, herauszufinden, welcher Patient von welcher Therapie profitiert. "One size fits all funktioniert nicht!" Sein Kollege Schreiber ergänzt: "Wir haben auch nicht die Wundertablette. Das macht eine gewisse Unzufriedenheit bei den Patienten, die wird immer da sein und ist nicht vermeidbar." Umso wichtiger ist es seiner Ansicht nach, dass man sich vernetzt und interdisziplinär arbeitet.

