Stand: 15.05.2025 17:37 Uhr Polizistin schwer verletzt: Lkw fährt auf Polizeiauto

Am Donnerstagnachmittag (15.5.) wurde eine Polizistin bei einem Unfall mit einem Lkw bei Grönwohld (Kreis Stormarn) laut Polizei schwer verletzt. Demnach sollte ein Streifenwagen ein liegengebliebenes Fahrzeug auf der B404 zwischen Lütjensee und Grönwohld absichern. Ein Lkw fuhr auf das Polizeiauto auf und schob es über mehr als 100 Meter. Die Polizistin, die sich noch im Streifenwagen befand, wurde dabei schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Die B404 war bis kurz vor 17 Uhr am Donnerstagnachmittag in beiden Richtungen voll gesperrt.

