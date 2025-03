Stand: 21.03.2025 09:25 Uhr Polizisten angegriffen: Pinneberger vor Gericht

Am Amtsgericht in Schenefeld (Kreis Pinneberg) startet Freitag der Prozess gegen einen 23-Jährigen. Dem Pinneberger wird die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen. Er soll vergangenes Jahr Beamte während eines Polizeieinsatzes beschimpft und dabei auch verschiedene fremdenfeindliche Ausdrücke benutzt sowie eine Nazi-Parole gerufen haben. Zudem wird dem Angeklagten vorgeworfen, einen Beamten in den Genitalbereich geschlagen und einen angespuckt zu haben.

