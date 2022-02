Polizeikontrollen: Zahlreiche Lkw mangelhaft Stand: 15.02.2022 13:14 Uhr Die Polizei hat in Schleswig-Holstein umfangreiche Lkw-Kontrollen durchgeführt. Im Fokus der Überprüfung stand die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer - aber auch der technische Zustand der Fahrzeuge.

"Das ist schon erschreckend", sagte Polizeisprecher Marcel Schmidt NDR Schleswig-Holstein, als er heute über die Bilanz der Lkw-Kontrollen spricht. Das Ergebnis war alarmierend. Bei fast 40 Prozent der in der vergangenen Woche landesweit kontrollierten Lastwagen stellten die Beamten Verstöße fest. Insgesamt entdeckten sie mehr als 2.100 Verstöße - vor allem gegen die Sozialvorschriften. Das heißt, Fahrer hielten sich nicht an die gesetzlichen Ruhezeiten oder manipulierten sogar die Software zur Aufzeichnung der Fahrtzeit. In anderen Fällen hatten die Lastwagen zu viel Ladung dabei oder die Fracht war nicht richtig gesichert.

Polizei: Hoher Konkurrenzdruck in Lkw-Branche

Die Landespolizei geht davon aus, dass der Konkurrenzdruck in der Branche dazu führt, dass Lkw mit mehr Waren beladen werden als erlaubt oder aber die Fahrer viel zu lange am Steuer sitzen, damit sie möglichst schnell die nächste Tour machen können. Durch die vielen Verstöße werde deutlich, welcher Kostendruck in der Logistikbranche herrsche, sagte Schmidt. Das gehe zulasten der Lkw-Fahrer und sei eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Schmidt sagte weiter: "Diese Verstöße sind keine Lappalien. Es hat in der Branche ein Stück weit Methode, dass gegen Vorschriften verstoßen wird."

Auch schon bei der letzten Lkw-Schwerpunktkontrolle im Oktober 2021 lag die Beanstandungsquote bei rund 40 Prozent. "Dieser Wert hält sich konstant seit Jahren, das macht schon nachdenklich", so der Polizeisprecher. Insgesamt 910 Fahrzeuge wurden kontrolliert. Die Beamten verhängten Bußgelder und stellten Anzeigen aus. 78 Fahrern untersagten sie die Weiterfahrt.

