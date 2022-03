Polizeibekannte Schafe legen Zugverkehr in Kiel lahm Stand: 15.03.2022 18:59 Uhr Der Ausflug von zwei Schafen hat am Montag zu einer Vollsperrung des Zugverkehrs bei Kiel-Meimersdorf geführt. Kurios: Die Polizei hatte nicht zum ersten Mal mit den Tieren zu tun.

Ihre Koppel ist den beiden Schafen ganz offensichtlich zu langweilig. Nicht zum ersten Mal haben sich die zwei am Montag "vom Acker" gemacht. Spannender fanden sie offenbar die Gleise in Kiel-Meimersdorf. Zeugen hatten sie entdeckt, wollten ihnen den Spaß verderben und riefen die Polizei. Zeitgleich wurde die Strecke für den gesamten Zugverkehr gesperrt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Schafe sind polizeibekannt

Als die Beamten ankamen, lagen die beiden Schafe gemütlich am Gleis, nahmen dann aber direkt wieder Reißaus - und zwar in verschiedene Richtungen. Da die Zwei der Polizei durch vorherige ähnliche Vorfälle bekannt waren, fuhren die Beamten zur Eigentümerin der Tiere. Diese schnappte sich eine Rolle Drahtzaun und ihre beiden Hunde - und so gelang es, die Schafe einzufangen und zur Koppel zurückzubringen.

Auf Eigentümerin kommen Kosten zu

Die entstandenen Polizeikosten und wohl auch die entstandenen Kosten für die Bahnausfälle wird die Eigentümerin zahlen müssen. Insgesamt kam es durch den Ausflug der Schafe zu acht Zugausfällen.

