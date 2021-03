Polizei will Corona-Regeln über Ostern kontrollieren Stand: 31.03.2021 16:50 Uhr Treffen zwischen maximal zwei Haushalten, Spazierengehen mit 1,50 Meter Mindestabstand, kein Alkohol in der Öffentlichkeit, keine Außengastronomie - das Osterfest bringt für die Schleswig-Holsteiner zahlreiche Corona-Einschränkungen mit sich. Die Polizei will kontrollieren, ob die Regeln eingehalten werden.

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und Landespolizeidirektor Michael Wilksen kündigten am Mittwoch an, die Polizei-Präsenz über das Osterwochenende sichtbar zu verstärken. Laut Wilksen werden zusätzliche Streifen vor allem an touristisch interessanten Orten, in den Naherholungsgebieten und in Bereichen mit hohen Inzidenzen eingesetzt, um die Corona-Regeln zu überwachen. Vorrangig seien weiterhin die kommunalen Behörden für die Kontrollen zuständig: "Natürlich können die jeweiligen Gesundheits- und Ordnungsbehörden der Kommunen wie bisher auf die Unterstützung der Landespolizei im Rahmen der Amtshilfe zählen", so der Landespolizeidirektor.

Ministerin: Meiste Ansteckungen bei privaten Kontakten

"Bis zum Abschluss der Impfkampagne ist und bleibt die Einhaltung der Regeln der wichtigste Faktor zur Eindämmung der Pandemie", sagte Sütterlin-Waack. Auch sie vermisse den persönlichen Kontakt zu Familie und Freunden: "Das gilt natürlich gerade für die Feiertage. Aber wir wissen, dass mit Abstand die meisten Ansteckungen bei privaten Kontakten geschehen. Und deshalb müssen wir alle darauf verzichten", so die Ministerin. Sie setze darauf, dass die Schleswig-Holsteiner mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung unterwegs sein werden. "Die Mutationen des Virus haben die Lage in den vergangenen Wochen noch einmal deutlich verschärft. Es kommt deshalb immer noch auf das Verhalten jedes und jeder Einzelnen an", betonte die Ministerin.

VIDEO: Verschärfte Corona-Regeln für Teile Schleswig-Holsteins (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.03.2021 | 18:00 Uhr