Stand: 16.10.2024 15:27 Uhr Polizei warnt vor neuen Schockanrufen

Die Polizei warnt in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland erneut vor Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte. Diese Betrugsmasche tritt seit Anfang des Monats wieder gehäuft auf. Die Angerufenen erhalten demnach Anrufe eines angeblichen Polizeibeamten auf ihrem Festnetztelefon.

Betrüger täuschen Notlage von Angehörigen vor

Die Betrüger geben sich teilweise auch als Familienmitglieder aus, um so an Geld zu kommen. Geschildert wird zum Beispiel, dass ein naher Angehöriger in einen schweren Unfall, zumeist mit tödlichem Ausgang, verwickelt sei und nun sogar Haft drohe. Eine Inhaftierung könne nur vermieden werden, wenn die Angerufenen eine hohe Summe als Kaution zahlen würden. Die Polizei rät dringend dazu, die Richtigkeit der Angaben zu hinterfragen und Angehörige umgehend zu kontaktieren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Kreis Schleswig-Flensburg