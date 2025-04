Stand: 01.04.2025 07:09 Uhr Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern im Norden

Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen falscher Bankmitarbeiter. In den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland habe es in den vergangenen Tagen immer wieder Anrufe gegeben. Die Geschädigten werden demnach von falschen IT-Sicherheitsmitarbeitern aufgefordert, Geld auf ein vorgegebenes Bankkonto zu überweisen, um es dadurch angeblich zu sichern. Die Täter setzen die Geschädigten dabei laut Polizei massiv unter Zeitdruck. Vielfach finden die Anrufe demnach an den Wochenenden, außerhalb der üblichen Geschäftszeiten statt. In mehreren Fällen erbeuteten die Täter laut Polizei jeweils vier- bis fünfstellige Beträge.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.04.2025 | 09:30 Uhr