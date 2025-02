Stand: 28.02.2025 05:36 Uhr Polizei warnt: Autoknacker in Ammersbek unterwegs

In Ammersbek (Kreis Stormarn) sind in der vergangenen Woche gleich drei Anzeigen zu Autoeinbrüchen eingegangen. Laut einer Polizeisprecherin schlugen die noch unbekannten Täter dabei immer die Seitenscheibe der Beifahrertür ein. Bei einem ersten Einbruch am vergangenen Freitag (21.2.) hatten es die Unbekannten demnach auf einen Renault Kangoo im Ortsteil Hoisbüttel abgesehen. Trotz des aufgebrochenen Wagens stahlen sie dort nichts. Drei Tage später sah das im Ortsteil Lottbek anders aus. Dort entwendeten sie einen Rucksack mit Papieren und eine Bauchtasche aus einem grauen Mazda.

Polizei sucht nach Zeugen und gibt Tipps

Bei einem dritten Einbruch am Mittwoch (26.2.) stahlen die Täter eine Handtasche aus dem Fußraum eines weißen Toyota Aygo. In diesem Fall im Ortsteil Schäferdresch hatte sich die Fahrerein nur kurz von ihrem Auto entfernt, so die Polizei. Die sucht jetzt nach Zeugen, die eine der Taten beobachtet haben. Außerdem bittet die Polizei darum, unter keinen Umständen Wertgegenstände im Auto zurückzulassen. Auch wichtige Dokumente oder Hinweise zur Wohnanschrift sollten selbst versteckt nicht im Auto zurückbleiben, so die Sprecherin.

