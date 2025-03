Stand: 17.03.2025 14:04 Uhr Polizei veröffentlicht Kriminalstatistik für Lübeck und Ostholstein

Die Polizeidirektion Lübeck zieht für das Jahr 2024 eine gemischte Bilanz. Während in der Hansestadt Lübeck die Zahl der Straftaten gesunken ist, haben die Ermittlerinnen und Ermittler im Bereich Ostholstein mehr Fälle gezählt, als im Jahr davor. Insgesamt musste sich die Polizei in der Region um rund 33.400 Straftaten kümmern. Das ist ein Rückgang um etwa drei Prozent.

Besonders oft haben Diebstahlsdelikte die Polizei in Lübeck und Ostholstein beschäftigt. Taten aus diesem Spektrum machen mehr als ein Drittel aller Taten aus. Gewaltverbrechen machen in Lübeck 3,7 Prozent der Gesamttaten aus. In Ostholstein liegt der Wert sogar noch darunter. Auffällig ist auch, dass die Zahl der Rauschgiftdelikte deutlich gesunken ist. Dies führen die Beamten auf die neuen gesetzlichen Regelungen zum Umgang mit Cannabis zurück. Die Polizei kommt angesichts der aktuellen Daten zu dem Urteil, dass die Menschen in Ostholstein und Lübeck im landesweiten Vergleich sicher leben.

Weitere Informationen Kriminalstatistik für SH: Kriminalität von Kindern und Jugendlichen nimmt zu Die Zahl der tatverdächtigen Kinder und Jugendlichen ist im Vergleich zu 2022 um etwa zehn Prozent angestiegen. mehr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kreis Ostholstein