Stand: 27.03.2019 18:30 Uhr

Polizei sucht weiter nach Steinwerfern im Raum Kiel

Nach drei Fällen von Steinwürfen auf fahrende Autos im Raum Kiel laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Am Dienstag war auf der Autobahn 215 bei Kiel ein Kleinbus von einer Brücke aus mit einem etwa faustgroßen Stein beworfen worden. Rund eine Stunde später meldete ein Zeuge, dass in Heikendorf (Kreis Plön) drei junge Männer Steine auf die Fahrbahn der Kreisstraße 51 geworfen hätten. So ähnlich hatte es auch ein Autofahrer auf der Bundesstraße 76 vergangene Woche berichtet. Am Mittwoch wurden dort entlang der Fahrbahn bei Schwentinental Spuren gesichert. Beamte stellten einen Stein sicher.

Suche nach DNS-Spuren oder Glassplittern

In einem Labor wird der Stein nun von Kriminaltechnikern untersucht. Sie hoffen, DNS-Spuren oder Glassplitter zu finden. Neue Ermittlungserkenntnisse soll auch der Einsatz von Spürhunden bringen. "Wir haben vier Suchhunde eingesetzt, die tatsächlich Spuren aufnehmen konnten. Wie weit wir da sind, verraten wir natürlich nicht. Wir ermitteln jetzt, wo die Täter hingegangen sein könnten", sagte Oliver Pohl, Sprecher der Polizeidirektion Kiel.

Weitere Zeugen gesucht

Auch einige Zeugen sind laut Pohl bereits befragt worden. Zu den Ergebnissen machte er keine Angaben. Die Polizei sucht aber weitere Zeugen. "Wer beobachtet, wie jemand Gegenstände auf fahrende Autos wirft, der soll sofort 110 anrufen", bittet Pohl. Keinesfalls nehme die Polizei diese Vorfälle, die in letzter Zeit gehäuft im Großraum Kiel passieren, auf die leichte Schulter. "Das ist kein Dummer-Jungen-Streich, wir sprechen von versuchtem Mord. Wenn ein Stein durch die Frontscheibe geht, dann kann das tödlich ausgehen. Deswegen nehmen wir das so ernst und ermitteln so intensiv", sagte Pohl.

Die Kriminalpolizei hat das Hinweisportal https://sh.hinweisportal.de/ eingerichtet. Dort können Bürger Video- und Fotomaterial mit möglichen Hinweisen zu den mutmaßlichen Taten hochladen.

