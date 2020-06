Stand: 19.06.2020 13:31 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Polizei sucht nach Mann aus Bad Bramstedt

Wo steckt Baris Karabulut? Der Mann aus Bad Bramstedt ist seit mehr als einem Jahr verschwunden - damals im März 2019 war er 32 Jahre alt. Seitdem startete die Polizei immer wieder Zeugenaufrufe. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft schließen ein Tötungsdelikt nicht aus. Zuletzt lobte die Kieler Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 5.000 Euro aus. Die Mordkommission der Kieler Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen und eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Beamten suchen unter anderem nach Hinweisen auf eine Gebetskette, die Karabulut gehörte.

Kripo richtet Ermittlungsgruppe "Baris Karabulut" ein NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 19.06.2020 12:00 Uhr Autor/in: Hannah Böhme Die Kripo sucht nach Baris Karabulut seit über einem Jahr. Jetzt hat sie eine neue Ermittlungsgruppe im Fall des verschwundenen 32-jährigen Bad Bramstedters gegründet.







Lederetui von Gucci: Wer hat es gesehen?

Auch zu einem schwarzen Lederetui der Marke Gucci wünschen sich die Ermittler Hinweise. Darin bewahrte der Mann möglicherweise persönliche Dokumente auf. Denkbar sei, dass beides an einem unbekannten Ort entsorgt und von unbeteiligten Personen gefunden wurde, so die Polizei.

Mitte März 2019: Karabulut im schwarzen VW Golf

Mitte März 2019 hatten Angehörige das Auto des damals 32-Jährigen verlassen am Nehmser See im Kreis Segeberg entdeckt. Umfangreiche Suchmaßnahmen nach Karabulut mit Tauchern und Spürhunden blieben erfolglos. Nur sein Handy wurde gefunden. Die Polizei fragt noch einmal: Wem ist der schwarze VW Golf am See aufgefallen? Hat jemand einen Autoschlüssel in der Nähe gefunden? Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer (0431) 160 33 33 mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen.

