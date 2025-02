Stand: 10.02.2025 15:20 Uhr Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall in Schönkirchen

Nach einem Raubüberfall auf eine Bäckerei in Schönkirchen (Kreis Plön) sucht die Polizei zeugen. Am vergangenen Freitag (7.2.) soll ein Tatverdächtiger gegen 14.30 Uhr die geschlossene Bäckerei durch den Hintereingang betreten haben. Nach Angaben der Polizei soll der Mann die Inhaberin in ihr Büro gesperrt und danach einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse genommen haben. Er flüchtete. Durch die Hinweise einer Zeugin konnten die Ermittler daraufhin einen 60 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Er selbst bestritt die Tat. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. Wer zur Tatzeit eine auffällige Person im Umkreis der Bäckerei gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Plön melden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön Kreis Rendsburg-Eckernförde