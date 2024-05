Stand: 27.05.2024 14:42 Uhr Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht in Kellinghusen

Am Samstagabend ist es in Kellinghusen (Kreis Steinburg) zu einem Unfall zwischen einem 15-jährigen Radfahrer und einem Auto gekommen. Obwohl der Radfahrer schwere Verletzungen erlitt, hielt der Autofahrer laut Polizei nicht an. Der Junge war mit seinem Rad gegen 23 Uhr in gleicher Richtung wie der Autofahrer auf der Luisenberger Straße Richtung Rensinger Chaussee gefahren - kurz vor der Einmündung passierte der Unfall. Die Polizei vermutet, dass der Radfahrer von hinten touchiert wurde. Der Junge kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Bisher gibt es keine Hinweise auf den Fahrer oder das Auto. Die Polizei Kellinghusen hofft nun auf Zeugenhinweise zum Unfall.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.05.2024 | 16:30 Uhr