Polizei sucht Zeugen: Einbruch im Eiderpark in Rendsburg

Die Polizei sucht gerade Zeugen eines Einbruchs im Eiderpark in Rendsburg (Kreis Rendsburg Eckernförde). Nach Angaben der Ermittler haben sich Unbekannte in der Nacht zu Freitag (21.3.) Zugang zu dem Geschäft "Famila/Expert" verschafft. Die Tat soll demnach zwischen 1.15 Uhr und 1.50 Uhr passiert sein. Die Täter stiegen laut Polizei wohl über das Dach des Geschäftes in eines der Büros ein. Gestohlen wurde nichts. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die in der Tatzeit etwas Auffälliges bemerkt oder ein verdächtiges Auto am Eiderpark gesehen haben.

