Polizei sucht Straftäter aus Psychiatrie in Schleswig

Stand: 13.12.2020 17:41 Uhr

Die Polizei sucht einen Straftäter, der eigentlich in der Psychiatrischen Klinik in Schleswig einsitzt. Der Mann war nach einem Ausgang am Samstagabend nicht in die Fachklinik zurückgekehrt.