Stand: 05.02.2025 17:02 Uhr Polizei sucht 16-Jährige aus Meldorf

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer 16-Jährigen aus Meldorf (Kreis Dithmarschen). Sie wird seit dem vergangenen Sonntag (02.02.) vermisst. Sie habe an dem Tag einige persönliche Dinge in ihrer Wohngruppe zusammengepackt und sei verschwunden, so die Polizei zum Ermittlungsstand. Danach sei sie nicht wieder aufgetaucht. Die Jugendliche ist 1,65 Meter groß, hat schulterlange blondierte Haare und trägt eine schwarze Daunenjacke, schwarze Hose und schwarze Turnschuhe. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heide entgegen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen