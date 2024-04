Stand: 26.04.2024 15:34 Uhr Polizei stoppt illegales Straßenrennen in Lübeck

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben sich in Lübeck zwei Autos ein illegales Straßenrennen geliefert. Die Polizei konnte beide Wagen stoppen, bevor etwas passierte. Laut Polizei war gegen 23.45 Uhr die Meldung über ein Straßenrennen bei der Leitstelle eingegangen. Danach fahndete die Polizei nach den beiden Pkw. Eines der gesuchten Fahrzeuge wurde kurz darauf angehalten. Am Steuer saß ein 21-jähriger Lübecker. Fast zeitgleich wurde ein weiterer 22-jähriger Lübecker gestoppt. Die Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Ihre Führerscheine wurden noch in der Nacht von der Polizei beschlagnahmt.

