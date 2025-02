Stand: 03.02.2025 10:08 Uhr Polizei schlägt Alarm: Mehr Gewalt am Lübecker Hauptbahnhof

2024 hat die Bundespolizei 114 schwere Delikte am Lübecker Hauptbahnhof gezählt, das sind fast 60 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Grund sei der zunehmende Aufenthalt von Drogensüchtigen, insbesondere Crack-Konsumenten, so die Polizei. Ehrenamtliche Helfer berichten von Angriffen. Auch untereinander kommt es häufig zu Gewalt. Zudem sorgten Bombendrohungen und Messerangriffe für Einsätze. Die Polizeigewerkschaft fordert mehr Personal für Streifen und Videoauswertungen, doch es fehlt an Nachwuchs. Eine bessere Bezahlung soll den Beruf attraktiver machen.

