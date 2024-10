Polizei schießt auf bewaffneten Mann in Elmschenhagen Stand: 26.10.2024 11:12 Uhr Nach Polizeiangaben war der Mann mit zwei Messern bewaffnet, als er sich den Polizisten näherte. Als er auf Rufe nicht reagierte, schossen die Beamten auf ihn.

Im Kieler Stadtteil Elmschenhagen hat die Polizei am Freitagabend auf einen 29-jährigen Mann geschossen. Nach Polizeiangaben saß der Mann mit zwei Messern bewaffnet gegen 23 Uhr auf einem Kantstein am Bebelplatz. Als die Beamten ankamen, sei der 29-Jährige aufgesprungen und auf sie zugelaufen. Da er nicht auf die Rufe der Polizisten reagiert habe, hätten ihn die Beamten durch gezielte Schüsse in die Beine gestoppt, so ein Polizeisprecher.

Mann in Psychiatrie untergebracht

Vor Ort versorgten sie seine Verletzungen, bis der Angreifer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Beamten der Polizei blieben unverletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers befindet sich der Mann mittlerweile in einer Psychiatrie. Die Ermittlungen dauern an.

