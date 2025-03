Stand: 11.03.2025 16:15 Uhr Polizei muss 46-Jährigen auf B76 bei Kiel stoppen

Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Wagen auf der B76 von Schwentinental (Kreis Plön) in Richtung Kiel unterwegs und ignorierte zunächst die Haltesignale einer Streifenwagenbesatzung. Der 46-Jährige folgte dem Polizeifahrzeug, fuhr dann aber in Höhe der Ausfahrt Preetzer Straße zurück auf die Bundesstraße und weiter in Richtung Kiel. In Höhe Ostring konnten die Beamten den Fahrer stoppen. Der Mann hatte keinen gültigen Führerschein und stand möglicherweise unter Drogen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön Kiel