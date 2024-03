Stand: 20.03.2024 11:23 Uhr Polizei in SH kontrolliert Anschnallpflicht und Handys am Steuer

Die Polizei hat bei einer mehrtägigen Schwerpunktkontrolle in Schleswig-Holstein 1084 nicht angeschnallte Fahrzeuginsassen festgestellt. Insgesamt seien in der vergangenen Woche mehr als 4.200 Fahrzeuge mit dem Schwerpunkt Anschnallpflicht überprüft worden, teilte die Landespolizei mit. Rein rechnerisch saß damit in fast jedem vierten Fahrzeug eine nicht angeschnallte Person. "Diese Werte bestätigen, dass wir weiter Verkehrskontrollen dieser Art durchführen müssen", sagte Lars Hilgendorff von der Landespolizei.

Außerdem wurde überprüft, ob Autofahrer verbotenerweise elektronische Geräte benutzten. Bei knapp 6.500 Kontrollen wurden dabei fast 1.000 Verstöße festgestellt.

