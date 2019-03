Stand: 13.03.2019 10:56 Uhr

Polizei gibt A7 nach Vollsperrung wieder frei

Nach einem Unfall in Höhe Bollingstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) hat die Polizei die A7 in Richtung Flensburg wieder freigegeben. Auf dem Teilstück zwischen Schleswig-Schuby und Tarp war es am Mittwochmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Daran beteiligt waren laut Polizei drei Fahrzeuge: zwei Sattelzüge und ein Auto. Die Autofahrerin wurde nach Angaben der Beamten schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn wurde für die Bergungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf einer Länge von zwölf Kilometern. Auch die Ausweichstrecken waren überlastet.

Lkw-Fahrer übersah Auto offenbar

Die Unfallursache laut Polizei: Ein Lkw wollte einem anderen das Auffahren vom Parkplatz Arenholzer See Ost ermöglichen. Er fuhr auf die Überholspur, dabei übersah der Fahrer den Pkw der Frau.

