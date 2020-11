Polizei findet Leiche auf Dachboden in Rendsburg Stand: 05.11.2020 08:28 Uhr Im Haus eines Mannes, der im September eine Prostituierte getötet haben soll, hat die Polizei eine Leiche entdeckt. Es ist der zweite Fund in Rendsburg innerhalb weniger Wochen.

Auf dem Dachboden eines Rendsburger Mehrfamilienhauses haben Kripo-Beamte am Mittwoch einen Leichnam entdeckt. Der leblose Körper sei bei der Spurensicherung im Wohnhaus eines Mordverdächtigen gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Feuerwehrleute mussten für die Bergung der Leiche einen Teil des Daches öffnen und dafür einige Ziegel entfernen. Der 40-Jährige befindet sich bereits seit einigen Tagen in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, Ende September eine Prostituierte in Rendsburg umgebracht zu haben.

Todesursache liegt noch im Dunkeln

Der Mann wurde als letzter Freier des Opfers ermittelt und in vergangenen Woche festgenommen. Nach dem Leichenfund auf seinem Dachboden sind noch viele Fragen offen. "Der Leichnam wird jetzt in die Rechtsmedizin gebracht. Dort versuchen wir die Identität festzustellen. Anschließend werden wir die Angehörigen benachrichtigen und dann laufen die Ermittlungen weiter", sagte Polizeisprecher Matthias Felsch NDR Schleswig-Holstein. Zum Geschlecht und zur Todesursache machte Felsch keine Angaben. Die Obduktion ist für heute geplant.

