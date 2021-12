Polizei findet Kokain und viel Bargeld in Kieler Kleingarten Stand: 17.12.2021 16:36 Uhr Drogen und Geldscheine waren gut versteckt - aber nicht gut genug: Kieler Polizisten haben in der Laube eines Kleingartens neben einer großen Menge Kokain auch 65.000 Euro Bargeld entdeckt. Der Pächter der Parzelle sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die etwa 1,1 Kilogramm Kokain und das Bargeld seien in Behältern hinter Holzverkleidungen und unter Bodenplatten versteckt gewesen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. In diesem Zusammenhang sei ein 37-Jähriger bereits am Mittwoch festgenommen worden. Er befinde sich in Untersuchungshaft. Mit einem Durchsuchungsbeschluss waren die Kleingartenparzelle des Mannes und seine Wohnung in Kiel-Wellingdorf durchsucht worden. In der Wohnung habe man weitere Beweismittel gefunden, so die Behörden.

Straßenverkaufswert: 80.000 Euro

Gegen den Mann wurde nach Polizeiangaben bereits zuvor wegen Verdachts auf Betäubungsmittelhandel ermittelt. Der Fund war eine der größten Sicherstellungen von Kokain in letzter Zeit in Kiel, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die 1,1 Kilogramm hätten einen Straßenverkaufswert von etwa 80.000 Euro.

