Stand: 13.03.2024 16:23 Uhr Polizei findet Heroin in Kieler Gaststätten

Beamte der Polizei Kiel und Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben am Dienstag mehrere Gaststätten in Kiel-Gaarden kontrolliert und zahlreiche Verstöße festgestellt. "Wir haben neun Gaststätten durchsucht und bei acht Gaststätten gab es Beanstandungen. Wir haben insgesamt fünf Gramm Heroin und noch drei weitere Konsumeinheiten Heroin in einer Gaststätte auffinden können", sagte Stephanie Lange von der Polizei Kiel. Zudem gab es laut Polizei gewerberechtliche Verstöße.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.03.2024 | 16:30 Uhr